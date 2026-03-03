10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी! नाबालिग को बहलाकर ले गया प्रेमी, वीडियो बनाकर दो युवकों ने किया गैंगरेप

दोपहर में ट्यूशन के लिए निकली छात्रा शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। ट्यूशन क्लास और सहेलियों के घर पूछताछ के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम गार्डन के पास छात्रा की स्कूटी संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। परिजन तत्काल थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसी बीच रात करीब 9:30 बजे छात्रा घर लौट आई। उसने मां को पूरी घटना बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसी रात एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की।