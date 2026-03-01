Holi 2026: बिजली तारों, भूसे के ढेर, सकरी गलियों में नहीं जलाए होलिका, जारी हुआ गाइडलाइन

पुलिस ने आमजन से होली पर्व के दौरान सहयोग की अपील की। पुलिस ने कहा कि होली प्रेम, रंग और भाईचारे का पर्व है। इसे शांति और जिम्मेदारी के साथ मनाना सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही, यातायात प्रभारी रविशंकर पांडेय ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए एसडीएम से अनुमति जरूर लें, ताकि बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान न हो। शराब के नशे में या तीन सीट दोपहिया वाहन तेज रफ्तार में चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।