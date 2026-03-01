Crime News: अवैध संबंध से बौखलाया पति बना कातिल, बेरहमी से की प्रेमी की हत्या… अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

घटना 22 नवंबर,2022 की सुबह की है। मृतक कामता प्रसाद राजमिस्त्री का काम करने के लिए घर से राजहरा गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। उसके मोबाइल फोन पर कई बार कॉल किए जाने के बावजूद फोन बंद मिला। इसके बाद कामता प्रसाद के पिता शत्रुहन लाल रावटे ने 23 नवंबर को थाना राजहरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 23 नवंबर को ही पथराटोला स्थित दीपक भुआर्य के खेत में कामता प्रसाद का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। शव के पास सायकल, चप्पल, टोपी और टिफिन पड़े हुए थे, जबकि उसके गले में गमछा लिपटा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे।