दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई बंद

बालोद जिले के एकमात्र दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की कमी के चलते गन्ना पेराई बंद हो गई है। कारखाना प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा था लेकिन इस बार लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस साल मात्र 36 हजार 718 मीट्रिक टन गन्ना की पेराई हुई है। जबकि बीते साल 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई हुआ था पर इस साल सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कारखाना में गन्ना पेराई शुरू हुआ था लेकिन 20 फऱवरी को पेराई बंद हो गई। कहा जाए तो इस साल मात्र दो माह ही गन्ना की पेराई कर पाए।