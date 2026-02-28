28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

बालोद

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई बंद

बालोद जिले के एकमात्र दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की कमी के चलते गन्ना पेराई बंद हो गई है। कारखाना प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा था लेकिन इस बार लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस साल मात्र 36 हजार 718 मीट्रिक टन गन्ना [&hellip;]

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 28, 2026

बालोद जिले के एकमात्र दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की कमी के चलते गन्ना पेराई बंद हो गई है। कारखाना प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा था लेकिन इस बार लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।

बालोद जिले के एकमात्र दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की कमी के चलते गन्ना पेराई बंद हो गई है। कारखाना प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा था लेकिन इस बार लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस साल मात्र 36 हजार 718 मीट्रिक टन गन्ना की पेराई हुई है। जबकि बीते साल 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई हुआ था पर इस साल सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कारखाना में गन्ना पेराई शुरू हुआ था लेकिन 20 फऱवरी को पेराई बंद हो गई। कहा जाए तो इस साल मात्र दो माह ही गन्ना की पेराई कर पाए।

37 हजार 339 क्विंटल शक्कर उत्पादन

शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई के बाद लगभग 37 हजार 339 क्विंटल शक्कर उत्पादन किया है। इस साल गन्ने की कमी अब जिले के इस शक्कर कारखाना के लिए अब चिंता का कारण बना हुआ है। अगर गन्ने की कमी जारी रही और गन्ना किसानों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता रहे तो शक्कर कारखाना के भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है।

दो माह बाद भी गन्ना किसानों को नहीं हुआ भुगतान, किसान परेशान

पड़ोसी जिले से भी नहीं आया उम्मीद के अनुरूप गन्ना

कारखाना प्रबंधन ने पड़ोसी जिला दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा से भी लगभग 15 से 20 हजार मीट्रिक टन गन्ना आने की उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन पड़ोसी जिले से गन्ना नाम मात्र का आया, जिससे शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई प्रभावित हुई।

750 किसानों ने बेचा गन्ना, पर गन्ने का भुगतान धीमा

जानकारी के मुताबिक दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में इस गन्ना पेराई सत्र में 750 किसानों ने गन्ना बेचा चुके है। पर इस सत्र तो बेचे गए गन्ना के बदले गन्ने का भुगतान काफी देर से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शक्कर कारखाना में उत्पादित शक्कर की बिक्री के भुगतान के बाद ही किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी।

आवास के लिए राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण

धान की तरह गन्ना किसानों भी भुगतान की हो सुविधा

गन्ना उत्पादक किसान लोकेन्द्र व गन्ना उत्पादक किसान के संरक्षक छगन देशमुख ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी शासन-प्रशासन को योजना बनानी चाहिए। जैसे धान खरीदी केंद्रों में बेचने के कुछ दिन बाद धान की राशि किसानों के खाते में आ जाती है, ठीक वैसे ही सुविधा गन्ना किसानों के लिए भी हो। किसान गन्ना बेचे और कुछ दिन में भी उसकी राशि उनके खाते में आ जाए।

हर हाल में बढ़ाए धान का समर्थन मूल्य 500 रुपए, नहीं तो बंद हो जाएगा कारखाना

गन्ना उत्पादक किसान संघ के संरक्षक छगन देशमुख ने कहा विगत पांच साल से गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा ही नहीं है। सिर्फ बोनस की राशि ही बढ़ रहा है पर उसका भी भुगतान समय पर नहीं होता। हर हाल में बढ़ाएं। सरकार व कारखाना प्रबंधन की कार्यप्रणाली समझ से परे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिले के शक्कर कारखाना में संकट के बादल छाने लगेगा क्योंकि गन्ना उत्पादक किसान काफ़ी नाराज है। किसानों ने कहा समय रहते गन्ना किसानों की भी सुध सरकार ले।

किसानों की नाराजगी इसलिए हर साल घट रहा है रकबा

जिले में गन्ना की खेती के फायदे को लेकर कृषि विभाग, शक्कर कारखाना विभाग जरूर किसानों को बता रहा है और किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन किसानों का रुझान गन्ने में कम व धान में ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तीन साल पहले धान का रकबा जिले भर में लगभग 13 सौ हेक्टेयर में था जो बीते साल घटकर 11 सौ हेक्टेयर में हो गया। हालांकि, शक्कर कारखाना प्रबंधन की माने तो इस साल 1219 हेक्टेयर में किसानों ने गन्ने की खेती की है।

जिले में गन्ना की फसल लेने किसानों को कर रहे जागरूक

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना के अधिकारी राजेंद्र राठिया ने बताया कि शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई गन्ना की आवक कम होने की वजह से अब गन्ना पेराई बंद हो चुकी है। इस साल 37 हजार 339 मीट्रिक टन गन्ना की खरीदी व पेराई हुई है। वहीं किसानों के खाते में बेचे गए गन्ने के बदले बारी-बारी से राशि डाली जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई बंद

