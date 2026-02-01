18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

आवास के लिए राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन माह पूर्व 21 हजार 448 हितग्राहियों के खाते में योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि डाली गई है। इनमें से 1966 हितग्राहियों ने आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है। अब ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी करने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 18, 2026

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन माह पूर्व 21 हजार 448 हितग्राहियों के खाते में योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि डाली गई है।

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन माह पूर्व 21 हजार 448 हितग्राहियों के खाते में योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि डाली गई है। इनमें से 1966 हितग्राहियों ने आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है। अब ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी करने की तैयारी है। वहीं 50 से अधिक हितग्राहियों ने आवास बनाने के बजाय राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी है। इस तरह के सबसे ज्यादा मामले गुंडरदेही ब्लॉक में सामने आए हैं।

आवास नहीं बनाने का अलग-अलग कारण

प्रधानमंत्री आवास विभाग के मुताबिक राशि जारी होने के बाद भी आवास नहीं बनाने का कारण हितग्राहियों ने अलग-अलग बताया है। कोई शादी का कारण, तो कोई राशि कमी और कुछ ने जिस जगह पर रह रहे हैं, वहां भवन तोडऩे के बाद रहने के लिए जगह नहीं होने का कारण बताया है। हालांकि विभाग ने सभी हितग्राहियों को जल्द प्रधानमंत्री आवास निर्माण शुरू करने की अपील की है।

यह भी पढ़ें :

कुंदरूपारा पानी टंकी : नल से पानी के लिए माह भर और इंतजार

किस ब्लॉक में कितने हितग्राही नहीं बना रहे आवास

विकासखंड - काम शुरू नहीं करने वाले हितग्राही
बालोद - 227
डौंडी - 260
डौंडीलोहारा - 462
गुंडरदेही - 847
गुरुर - 170
कुल - 1966

गुंडरदेही में 50 हितग्राहियों ने राशि का किया दुरुपयोग

गुंडरदेही जनपद के मुताबिक बीते सत्र में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास में 50 हितग्राही ऐसे हैं, जिन्होंने स्वीकृत राशि को निकालकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने के बजाय निजी उपयोग कर लिया। लगभग एक से डेढ़ साल से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं कर रहे हैं। गुरुर क्षेत्र में भी लगभग 50 से अधिक हितग्राहियों ने भी राशि निकाल ली थी। हालांकि इन हितग्राहियों से राशि वसूल की गई। कुछ से वसूली बाकी है।

यह भी पढ़ें :

करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं संवर सका स्टेडियम

जनदर्शन में आ रहे आवास के लिए आवेदन

जिला जनदर्शन में अब लगातार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिलाने आवेदन आ रहे हैं। कुछ माह पहले आवेदन बहुत कम आ रहे थे। अब ऐसा नियम बनाया गया है कि जब प्रधानमंत्री आवास बनाना शुरू करेंगे, तब हितग्राही खाते से राशि निकाल पाएंगे।

काम शुरू नहीं करने की हितग्राहियों से ली जा रही जानकारी

जिला पंचायत बालोद सीईओ सुनील कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि जिन हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि चली गई है, उससे प्रधानमंत्री आवास निर्माण शुरू करना चाहिए। इन हितग्राहियों के पास जाकर जानकारी ली जा रही है कि क्यों काम शुरू नहीं किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 11:40 pm

Published on:

18 Feb 2026 11:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / आवास के लिए राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कुंदरूपारा पानी टंकी : नल से पानी के लिए माह भर और इंतजार

कुंदरूपारा में 1.17 करोड़ की लागत से बनाई गई टंकी से पानी की सप्लाई इसी माह के अंत तक करने की योजना है। लेकिन दशेला तालाब संजय नगर की टंकी से इस गर्मी सीजन में पानी सप्लाई करना मुश्किल है।
बालोद

मुझे मेरी बच्ची के पूरे अंग चाहिए… कब्र से अंग ले जाने के मामले में जांच शुरू, परिजनों ने दोबारा किया अंतिम संस्कार

तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं संवर सका स्टेडियम

अग्रवाल परिवार की ही देन के कारण बालोद शहर को इतना बड़ा स्टेडियम मिला और यहां शहर के बच्चे अभ्यास करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से यह स्टेडियम सिर्फ बार-बार मरम्मत व खर्च करने का स्टेडियम बन गया है।
बालोद

3 साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब… घटना स्थल पर मांस के टुकड़े, नींबू और चंदन का बंदन मिला, गांव में हड़कंप

तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

तंत्र-मंत्र की आशंका : चार माह पहले मृत तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब

गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम माहुद (बी) में तीन साल की दफन बच्ची प्रिया की कब्र खोदकर अज्ञात व्यक्ति ने उसका सिर गायब कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद से परिजनों में गुस्सा और गांव में दहशत है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.