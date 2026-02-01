आवास के लिए राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन माह पूर्व 21 हजार 448 हितग्राहियों के खाते में योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि डाली गई है। इनमें से 1966 हितग्राहियों ने आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है। अब ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी करने की तैयारी है। वहीं 50 से अधिक हितग्राहियों ने आवास बनाने के बजाय राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी है। इस तरह के सबसे ज्यादा मामले गुंडरदेही ब्लॉक में सामने आए हैं।