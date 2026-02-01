15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

तंत्र-मंत्र की आशंका : चार माह पहले मृत तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब

गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम माहुद (बी) में तीन साल की दफन बच्ची प्रिया की कब्र खोदकर अज्ञात व्यक्ति ने उसका सिर गायब कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद से परिजनों में गुस्सा और गांव में दहशत है। कब्र के पास नींबू भी काटा और बंदन लगाया गया है। लोगों को तंत्र क्रिया करने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 15, 2026

गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम माहुद (बी) में तीन साल की दफन बच्ची प्रिया की कब्र खोदकर अज्ञात व्यक्ति ने उसका सिर गायब कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद से परिजनों में गुस्सा और गांव में दहशत है।

गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम माहुद (बी) में तीन साल की दफन बच्ची प्रिया की कब्र खोदकर अज्ञात व्यक्ति ने उसका सिर गायब कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद से परिजनों में गुस्सा और गांव में दहशत है। कब्र के पास नींबू भी काटा और बंदन लगाया गया है। लोगों को तंत्र क्रिया करने का अंदेशा है। परिजनों ने पुलिस से बच्ची के शरीर पूरे अंग की मांग कर रहे हैं। इधर हल्दी चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भी कब्र की खुदाई कर शरीर के बाकी हिस्से को निकाला। उसे परीक्षण के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

चार माह पहले बच्ची की हुई थी मौत

लगभग चार माह पहले माहुद निवासी जितेंद्र साहू की बच्ची प्रिया का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने गांव के मुक्तिधाम से कुछ दूर पर शव को दफन कर दिया था। रविवार सुबह ग्रामीण खेत तरफ गए तो देखा कि कब्र खोदी गई है। इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों व ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी।

यह भी पढ़ें :

सामूहिक विवाह में 163 जोड़ों ने जीवनभर साथ रहने लिए फेरे

घटना स्थल पर मांस के टुकड़े, नींबू व चंदन-बंदन मिला

ग्रामीणों व पुलिस को घटना स्थल पर मांस के टुकड़े व पान के पत्ते, कटा हुआ नींबू और बंदन मिला। इस सामग्री से ऐसा माना जा रहा है कि यह काम तंत्र क्रिया के लिए किया गया है।

घटना स्थल पर पहुंचे नायब तहसीलदार व चौकी प्रभारी

सूचना पर हल्दी चौकी प्रभारी नंद कुमार साहू, नायब तहसीलदार हेमंत पैकरा भी घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों से पूरी जानकारी ली। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है।

यह भी पढ़ें :

बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

गांव में सोमवार को होगी बैठक

ग्रामीणों के मुताबिक इस गंभीर मामले से दहशत है। दफन शव को निकालना व तंत्र मंत्र क्रिेया करने से ग्रामीण भी चिंतित हैं। इस पूरे मामले की जांच की भी मांग की जा रही है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को ग्रामीण स्तरीय बैठक का आयोजन किया।

बच्ची के पिता ने कहा - बच्ची के पूरे अंग चाहिए

बच्ची के पिता जितेंद्र कुमार ने पुलिस से कहा कि मुझे मेरी बच्ची के शरीर के पूरे अंग चाहिए। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए।

मामले की जांच की जा रही है

हल्दी पुलिस चौकी प्रभारी नंदकुमार साहू ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे कुछ कह पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

भिलाई स्टील प्लांट

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

crime

crime news

crimenews

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 11:17 pm

Published on:

15 Feb 2026 11:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / तंत्र-मंत्र की आशंका : चार माह पहले मृत तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Accident: खड़ी ट्रक में जा घुसी बाइक, तीन युवकों की मौके पर

raibareli ganga expressway car accident
बालोद

हमला था, राजनीति नहीं… तूएगोंदी मारपीट मामले को राजनीतिक बताने से भड़के ग्रामीण, 45 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

तूएगोंदी के ग्रामीण 45 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

मां मैं नए घर में नहाने जा रहा… कहकर छात्र ने कमरे में उठा लिया ये खौफनाक कदम, देखकर बेसुध हुए परिजन

फांसी की सांकेतिक तस्वीर
बालोद

सामूहिक विवाह में 163 जोड़ों ने जीवनभर साथ रहने लिए फेरे

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला मुख्यालय के गंजपारा स्थित पोहा मिल में जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 163 जोड़ों का रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया।
बालोद

आज 163 जोड़े वैदिक मंत्रों के साथ बंधेंगे परिणय सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 10 फरवरी को बालोद जिला मुख्यालय में महिला बाल विकास विभाग इस बार कुल 163 जोड़े का विवाह वैदिक मंत्रों व रीति-रिवाज के साथ करेगा।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.