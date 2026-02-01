तंत्र-मंत्र की आशंका : चार माह पहले मृत तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब

गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम माहुद (बी) में तीन साल की दफन बच्ची प्रिया की कब्र खोदकर अज्ञात व्यक्ति ने उसका सिर गायब कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद से परिजनों में गुस्सा और गांव में दहशत है। कब्र के पास नींबू भी काटा और बंदन लगाया गया है। लोगों को तंत्र क्रिया करने का अंदेशा है। परिजनों ने पुलिस से बच्ची के शरीर पूरे अंग की मांग कर रहे हैं। इधर हल्दी चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भी कब्र की खुदाई कर शरीर के बाकी हिस्से को निकाला। उसे परीक्षण के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।