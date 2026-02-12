मां मैं नए घर में नहाने जा रहा… कहकर छात्र ने कमरे में उठा लिया ये खौफनाक कदम, देखकर बेसुध हुए परिजन

Suicide Case: बालोद जिले के ग्राम सांकरी में 14 साल के नाबालिग छात्र लूमन कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह पता नहीं चली है। गुंडरदेही पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह की है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि लूमन साहू अपनी मां व बहन के साथ घर में रहता था। उनके पिता हैदराबाद में ट्रक चलाते हैं। घटना के दिन सुबह उसने अपनी मां से कहा कि वह नए घर में नहाने जा रहा है। नए घर का दरवाजा बंद कर कमरे में फांसी लगा ली।