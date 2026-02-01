सामूहिक विवाह में 163 जोड़ों ने जीवनभर साथ रहने लिए फेरे

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कर समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों के बेेटे-बेटियों को परिणय सूत्र में बांधने का पुनीत कार्य किया गया है। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय नवविवाहित दंपती को केवल 5 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। आज इस राशि को बढ़ाकर 35 हजार रुपए कर दिया गया है।