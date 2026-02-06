Master Plan 2041: नए मास्टर प्लान से बदलेगी बालोद की तस्वीर, 10 गांव होंगे शामिल, जून में प्रकाशन संभव

निवेश क्षेत्र में बालोद के 20 वार्डों के अलावा 10 गांव शामिल होंगे। इस साल 10 गांव को बालोद निवेश क्षेत्र में शामिल कर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। हालांकि कब तक यह प्रक्रिया पूरी होगी, इस संबंध में कोई बता नहीं पा रहा है। छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र में ग्राम झलमला, पाकुरभाट, देवारभाट एवं उमरादाह को शामिल किया गया है। मानचित्र की एक-एक प्रति का प्रकाशन चारों स्थानों में किया जा चुका है।