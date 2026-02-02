CG News: पुरूर-झलमला रोड चौड़ीकरण पर बड़ा फैसला, 300 अवैध कब्जों को नोटिस, 14 गांवों में बनेगी फोरलेन सड़क

CG News: पुरूर से झलमला तक जल्द फोरलेन सड़क बनेगी, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। सड़क चौड़ीकरण के तहत सिर्फ 14 गांवों की सड़क फोरलेन होगी और बाकी टून लेन। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाइवे विभाग ने फोरलेन के दायरे में आने वाले 300 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्हें जल्द अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया गया है। जो व्यक्ति अतिक्रमण नहीं हटाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। विभाग के मुताबिक दो से तीन माह में ही काम शुरू हो जाएगा।