CG Rasoiya Protest News: सरकार की चुप्पी भारी पड़ी! रसोइया आंदोलन के दौरान महिला की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक के बेटे देवेंद्र ने बताया कि उनकी मां रायपुर में चल रही हड़ताल में 20 से 22 जनवरी तक शामिल हुई। लेकिन 23 जनवरी को अचानक उनका स्वास्थ खराब हो गया और उन्हें घर लौटना पड़ा। हालत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने पर उन्हें जिला अस्पताल से राजनांदगांव के अस्पताल में ले गए, जहां 26 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतका के पति की मौत 10 साल पहले हो गई थी। यह परिवार निर्धन है। अब घर की जिम्मेदारी बेटे देवेंद्र पर आ गई है।