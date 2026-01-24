धान से भरा ओवरलोड ट्रक बेरियर में फंसा, कई बारदाने गिरे, यातायात रहा बाधित

Overloaded : धान परिवहन में लगे ट्रकों को ओवरलोड की खुली छूट है। ट्रांसपोटर्स व मिलर्स यातायात नियमों को ठेंगे पर रखकर धान उठा रहे हैं। ट्रकों में क्षमता से ज्यादा धान ढुलाई से न सिर्फ सड़कें दम तोड़ रहीं हैं बल्कि हादसों की भी आशंका है। शनिवार को जिले के पड़कीभाट रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवरलोड धान से भरा ट्रक बेरियर में फंस गया। वहीं धान से भरे बारदाना भी सड़क पर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अगर इस ट्रक के आसपास कोई राहगीर व वाहन चालक रहता तो बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं इस घटना के बाद लगभग आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा सड़क पर वाहनों की जाम लग गई थी।