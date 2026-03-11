CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

CG Job: बालोद जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में 17 मार्च को प्लेसमेंट कैंप आयोजित है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट में कुल 3 नियोजक विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगे। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में नियोजक चौहान ऑटो मोबाइल सिवनी बालोद सेल्स एक्जीक्यूटिव के 3, सर्विस एडवाइजर के 3, टेक्निशियन के 2, ड्राइवर के एक एवं स्पेयर पार्ट पीकर के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें सेल्स एक्सीक्यूटिव के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। इसी तरह सर्विस एडवाइजर के लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल एवं आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित है।