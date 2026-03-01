घर में खाना नहीं बनाया तो गुस्से में पति ने कर दी हत्या

Chhattisgarh Crime News : देवीनवागांव तांदुला नदी किनारे 23 फरवरी को महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। महिला की मौत स्वभाविक नहीं थी बल्कि उसके पति ने हत्या कर दी थी। पांच दिन की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति धर्मेंद्र निषाद पिता गंभीर राम निषाद (41) ग्राम देवीनवागांव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ग्राम देवीनवागांव तांदुला किनारे थाना बालोद क्षेत्र में महिला का शव की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित रखा। सभी दलों के आने के बाद घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। विशेषज्ञों की राय के बाद हत्या का मामला प्रतीत होने लगा। धारा 103 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया। मामले को सुलझाने एसपी योगेश पटेल ने टीम गठित की।