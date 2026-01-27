महिला ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने उठाया ये कदम…

पुलिस ने आरोपी नेमीचंद साहू के हवाले से बताया कि उसके और कमला के बीच प्रेम संबंध था। 16 जनवरी को कमला दोपहर 2 बजे अपने घर से निकली थी। दोनों नेमीचंद की मोटरसाइकिल से गुरामी के जंगल पहुंचे। दोनों इसी जंगल में मुलाकात करते थे। जंगल पहुंचने पर उसने पहले शराब पी। नेमीचंद ने कमला से शादी करने और घर चलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कमला ने इनकार कर दिया। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ा और नेमीचंद ने उसका गला घोट दिया। महिला बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। नेमीचंद उसे घसीटते हुए जंगल के निचले हिस्से में ले गया। तब तक कमला की सांसें चल रही थी। नेमीचंद ने कमला को गड्ढे में रखकर बड़े भारी पत्थर से सिर को कुचल दिया, जिससे उसकी पहचान न हो सके। साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी ने कमला के शरीर को पत्थरों से ढंक दिया।