9वीं की छात्रा हेमाद्री चौधरी को मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार, तालाब में डूबते बच्चे की बचाई थी जान

गणतंत्र दिवस पर छात्रा हेमांद्री सीएम से होंगी सम्मानित (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: अपनी जान की परवाह न करते हुए तालाब में डूब रही कक्षा पहली की छात्रा को बचाने वाली कक्षा नवमी की छात्रा एवं मटिया (अर्जुंदा) निवासी हेमांद्री चौधरी को राज्य वीरता पुरस्कार मिलेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मानित करेंगे। वीरता सम्मान के लिए चयनित होने पर हेमांद्री को उनके माता-पिता व परिवार सहित ग्रामीणों ने बधाई दी।
ग्राम मटिया में दो अक्टूबर को गांव के तालाब के पास एक बच्ची खेल रही थी। अचानक वह तालाब में गिर गई। गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। इस घटना को देख हेमांद्री चौधरी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तालाब में कूद कर बच्ची को डूबने से बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला।
हेमांद्री के इस कार्य की सराहना हर कोई कर रहा है। वे इस कार्य के लिए अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी हुई है। 26 जनवरी को इस साहसी बालिका को नकद, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
हेमाद्री की इस उपलब्धि पर उनके माता-पिता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं बालोद जिला कलेक्टर आईएएस दिव्या उमेश मिश्रा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ऐसा साहस पूरे समाज और खासकर बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत है। हेमाद्री की शिक्षिका पुष्पा चौधरी ने बताया कि हेमाद्री शुरू (CG News) से ही साहसी और जिम्मेदार छात्रा रही है और आज उसने पूरे जिले का नाम रोशन किया है।
