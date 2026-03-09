छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू

Bomb Thread in CG: छत्तीसगढ़ के बालोद/बेमेतरा में न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को बालोद कोर्ट और बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद दोनों जगहों पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गए और कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई।