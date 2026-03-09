9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू

Bomb Thread in CG: मंगलवार को बालोद कोर्ट और बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद दोनों जगहों पर हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Mar 09, 2026

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू(photo-patrika)

Bomb Thread in CG: छत्तीसगढ़ के बालोद/बेमेतरा में न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को बालोद कोर्ट और बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद दोनों जगहों पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गए और कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई।

Bomb Thread in CG: मजिस्ट्रेटों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

धमकी मिलने के बाद एहतियातन कोर्ट परिसर से सभी मजिस्ट्रेटों को सुरक्षित सर्किट हाउस पहुंचाया गया। वहीं अधिवक्ताओं और अन्य लोगों को भी न्यायालय परिसर से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

बम स्क्वॉड और पुलिस की जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए बम स्क्वॉड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चला रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके।

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

गौरतलब है कि 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इससे पहले भी राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर के न्यायालयों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि बाद की जांच में ये धमकियां अफवाह साबित हुई थीं। फिलहाल पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महिलाओं ने संभाल रखी है शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी

जगन्नाथपुर सांकरा बालोद जिले का पहला गांव है जहां पूरे ग्राम विकास समिति की जिम्मेदारी अध्यक्ष से लेकर सदस्य महिलाओं को ही सौंपी गई है। गांव में विकास के मापदंड, उसके नियम बनाने और कैसे शांति लाई जाए यह महिलाएं ही करती हैं।
बालोद

घर में खाना नहीं बनाया तो गुस्से में पति ने कर दी हत्या

बेटियों के सामने मां की बेरहमी से हत्या! शराब के पैसे नहीं देने पर पति बना हैवान, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बालोद

10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी! वीडियो बनाकर दो युवकों ने किया गैंगरेप

10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी! नाबालिग को बहलाकर ले गया प्रेमी, वीडियो बनाकर दो युवकों ने किया गैंगरेप(photo-patrika)
बालोद

200 से अधिक गांवों को नहीं मिल रहा पानी, गर्मी में फिर जूझेंगे

अब गर्मी चुभने लगी है। बढ़ती गर्मी के साथ जल जीवन मिशन के तहत गांवों में शुद्ध जल सप्लाई की योजना आज भी अधूरी है। जिले के लगभग 200 से अधिक गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।
बालोद

Crime News: अवैध संबंध से बौखलाया पति बना कातिल, बेरहमी से की प्रेमी की हत्या… अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

कोर्ट, पत्रिका फोटो
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.