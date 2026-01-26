Republic Day 2026: नारागांव के जंगलों में रची गई थी आजादी की रणनीति, 4 स्वतंत्रता सेनानियों का बना स्मारक, जानें इसका इतिहास

नारागांव के चारों सेनानी पीतांबर मंडावी, सुकालूराम करियाम, सरजूराम मंडावी, बिसाहू राम गावड़े ने ग्रामीणों के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा से रायपुर में मुलाकात की। कई दिन तक पंडित शर्मा के साथ रायपुर में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वर्ष 1930 में रूद्री जंगल सत्याग्रह की घोषणा की गई। इस साल पंडित शर्मा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने 18 अक्टूबर 1930 को नारागांव के इन चारों सेनानियों को दुर्ग से गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। चारों को एक-एक माह के सजा दी गई। बालोद के केंद्रीय कार्यालय के प्रमुख दाऊ नरसिंह अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरपकड़ अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी।