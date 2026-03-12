तीन साल से 50 शिशुवती महिलाओं को नहीं मिली 20-20 हजार की प्रोत्साहन राशि

बालोद जिले में असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना अंतर्गत 50 शिशुवती महिलाओं को तीन साल से 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। अब ये हितग्राही श्रम विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। श्रम विभाग ने इनकी सूची श्रम मंत्रालय को भेजी है, लेकिन आज तक खाते में राशि नहीं आई है। इस तरह कुल 10 लाख रुपए का भुगतान रुका है। इधर अपर श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ एसएल जांगड़े ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।