बालोद

तीन साल से 50 शिशुवती महिलाओं को नहीं मिली 20-20 हजार की प्रोत्साहन राशि

बालोद जिले में असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना अंतर्गत 50 शिशुवती महिलाओं को तीन साल से 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। अब ये हितग्राही श्रम विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। श्रम विभाग ने इनकी सूची श्रम मंत्रालय को भेजी है, लेकिन आज तक खाते में राशि नहीं आई है। इस [&hellip;]

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Mar 12, 2026

बालोद जिले में असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना अंतर्गत 50 शिशुवती महिलाओं को तीन साल से 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। अब ये हितग्राही श्रम विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।

बालोद जिले में असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना अंतर्गत 50 शिशुवती महिलाओं को तीन साल से 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। अब ये हितग्राही श्रम विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। श्रम विभाग ने इनकी सूची श्रम मंत्रालय को भेजी है, लेकिन आज तक खाते में राशि नहीं आई है। इस तरह कुल 10 लाख रुपए का भुगतान रुका है। इधर अपर श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ एसएल जांगड़े ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

तत्कालीन सीएम ने डाली थी राशि, इनके खाते में नहीं आई

श्रम विभाग के मुताबिक एक मई 2023 को श्रम दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में सामूहिक रूप से राशि डाली थी, तब जिले के 716 हितग्राही भी शामिल थे। इनमें से 50 हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं आई।

नेशनल हाइवे के किनारे 97 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

कुछ हर महीने लगा रहे कार्यालय के चक्कर

कई हितग्राही हर माह श्रम विभाग बालोद पहुंच रहे हैं। राशि नहीं आने की वजह भी पूछते हैं। इसका जवाब विभाग के पास नहीं रहता। कर्मचारियों का बस यही जवाब रहता है कि शासन को मांग पत्र भेजा है। शासन स्तर पर ही भुगतान किया जाएगा।

जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल भेजने वाले की तलाश शुरू

तीन से चार बार दिया आवेदन, संतोषप्रद नहीं मिलता जवाब

ग्राम मटिया निवासी दामिनी ने बताया कि शासन की महतारी जतन योजना के तहत आवेदन दिया था। एक मई 2023 को राशि खाते में आनी थी, लेकिन कई महिलाओं के खाते में राशि आई, लेकिन मेरे खाते में नहीं आई। खाता नंबर सही है और पूरे दस्तावेज भी हैं। जब शासन की योजना के तहत राशि दी जा रही है तो हमारे खाते में भी राशि डालनी चाहिए, हम भी पात्र है।

जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी

अपर श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ एसएल जांगड़े ने कहा कि लगभग सभी हितग्राहियों के खाते में राशि डाली जा चुकी है। बालोद जिले में 50 हितग्राहियों के खाते में महतारी जतन योजना के तहत राशि नहीं आई हैं। इस मामले की पूरी जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / तीन साल से 50 शिशुवती महिलाओं को नहीं मिली 20-20 हजार की प्रोत्साहन राशि

बालोद

छत्तीसगढ़

Bulldozer Action: नेता हो या आम नागरिक! इस जिले में 97 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन
बालोद

नेशनल हाइवे के किनारे 97 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

बालोद जिला मुख्यालय मेंं नेशनल हाइवे के किनारे अवैध कब्जों पर राजस्व प्रशासन व नेशनल हाइवे विभाग ने बुलडोजर चला दिया। झलमला से लेकर पर्यावरण पार्क तक लगभग 97 कब्जे हटाए गए।
बालोद

जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल भेजने वाले की तलाश शुरू

बालोद जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला न्यायालय प्रबंधन के आदेशानुसार न्यायालय परिसर व न्यायालय से लगे तहसील, एसडीएम कार्यालय व सुखाश्रय को खाली कराया गया।
बालोद

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी!

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू(photo-patrika)
बालोद
