11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Bulldozer Action: नेता हो या आम नागरिक! इस जिले में 97 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

Bulldozer Action: बालोद जिला मुख्यालय मेंं नेशनल हाइवे के किनारे अवैध कब्जों पर राजस्व प्रशासन व नेशनल हाइवे विभाग ने बुलडोजर चला दिया।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Mar 11, 2026

निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bulldozer Action: बालोद जिला मुख्यालय मेंं नेशनल हाइवे के किनारे अवैध कब्जों पर राजस्व प्रशासन व नेशनल हाइवे विभाग ने बुलडोजर चला दिया। झलमला से लेकर पर्यावरण पार्क तक लगभग 97 कब्जे हटाए गए। शहर के अंदर से भी कब्जे हटाए गए। अभियान के दौरान किसी की नहीं चली। नेता हो या पहुंच वाला सबके कब्जे हटाए गए।

नगर मेंं पहली बार इस तरह अभियान चलाया गया। हालांकि कब्जाधारियों ने राजस्व प्रशासन व नेशनल हाइवे विभाग के अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई और कार्रवाई का विरोध किया। एसडीएम व नेशनल हाइवे एसडीओ ने बताया कि शासकीय जमीन पर कब्जा है और कब्जा हटेगा। कब्जा खुद से नहीं हटाया, इसलिए कार्रवाई की गई।

तीन माह से दे रहे थे नोटिस

तीन माह से ही अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी। नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया जा रहा था। बीते माह दोबारा निर्देश जारी किया गया कि हर हाल मेंं अवैध कब्जा हटा लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी।

पालिका क्षेत्र में भी हटाया जा रहा कब्जा

नेशनल हाइवे विभाग के अलावा बालोद नगर पालिका क्षेत्र मेंं चल रहे सडक़ चौड़ीकरण व डिवाइडर निर्माण को देखते हुए अवैध कब्जा हटाया जा रहा है।

अतिक्रमण हटाने की योजना मेंआई तेजी

जिले मेंं एसडीएम नूतन कंवर व नेशनल हाइवे विभाग के एसडीओ अनिल छारी के पदस्थ होने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की योजना मेंं तेजी आई है। पहले अतिक्रमण हटाने की योजना बनती थी, लेकिन कार्रवाई सुस्त थी। अब तो तत्काल योजना बनाकर सभी की सहमति लेकर कार्रवाई की जा रही है।

बड़ी संख्या मेंं पुलिस बल तैनात रहा

अवैध कब्जा हटाने मेंं राजस्व, नेशनल हाइवे विभाग व पुलिस विभाग की टीम सक्रिय रही। वाद विवाद की स्थिति न हो, इसलिए प्रशासन ने पुलिस की मदद ली। बड़ी संख्या मेंं पुलिस बल तैनात रहा। कुछ जगहों पर विवाद छोड़ बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से अवैध कब्जा हटाए गए।

सभी के कब्जे हटाए जाएं

नगर पालिका बालोद के पूर्व पार्षद व व्यापारी राजू पटेल ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं तो बराबर कार्रवाई करें। जिनका कब्जा हैं, सबका हटाओ और नहीं हटाना हैं तो किसी का न हटाओ। विवाद की स्थिति न बनाएं। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा ने कहा कि कार्रवाई सभी पर बराबर करें। किसी ने कब्जा किया है और उसे नहीं हटाना गलत है।

नहीं माने तो की कार्रवाई

शासकीय जमीन से पहले कब्जा हटाने कहा गया था। बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसलिए मंगलवार को अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। - नूतन कंवर, एसडीएम बालोद

नेशनल हाइवे अंतर्गत जितने कब्जाधारी हैं, उन्हें पहले ही नोटिस देकर कब्जा हटाने कहा गया था। इसके बाद भी लोगों ने कब्जा नहीं हटाया, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। - अनिल छारी, एसडीओ नेशनल हाइवे विभाग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 06:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Bulldozer Action: नेता हो या आम नागरिक! इस जिले में 97 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन
बालोद

नेशनल हाइवे के किनारे 97 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

बालोद जिला मुख्यालय मेंं नेशनल हाइवे के किनारे अवैध कब्जों पर राजस्व प्रशासन व नेशनल हाइवे विभाग ने बुलडोजर चला दिया। झलमला से लेकर पर्यावरण पार्क तक लगभग 97 कब्जे हटाए गए।
बालोद

जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल भेजने वाले की तलाश शुरू

बालोद जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला न्यायालय प्रबंधन के आदेशानुसार न्यायालय परिसर व न्यायालय से लगे तहसील, एसडीएम कार्यालय व सुखाश्रय को खाली कराया गया।
बालोद

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी!

छत्तीसगढ़ में फिर मिली बम की धमकी! बालोद-बेमेतरा कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा, बम स्क्वॉड की जांच शुरू(photo-patrika)
बालोद

महिलाओं ने संभाल रखी है शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी

जगन्नाथपुर सांकरा बालोद जिले का पहला गांव है जहां पूरे ग्राम विकास समिति की जिम्मेदारी अध्यक्ष से लेकर सदस्य महिलाओं को ही सौंपी गई है। गांव में विकास के मापदंड, उसके नियम बनाने और कैसे शांति लाई जाए यह महिलाएं ही करती हैं।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.