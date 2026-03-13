CG News: मकान मालिक की करतूत, युवती का गर्भपात कराने दवा खिलाने से मौत

पुलिस के अनुसार 10 मार्च को डौंडीलोहारा थाने में पीडि़ता की मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसकी मां से पूछताछ कर मर्ग इंटीमेशन लिया। उन्होंने बताया कि वह अपनी दो बेटी और एक बेटे के साथ तीन साल से डौंडीलोहारा में किराए के मकान में रहती है। 9 मार्च की रात्रि 9.30 से 10 बजे के बीच पीडि़ता को कमर, पेट एवं पैर में दर्द होने लगा। तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे ने दर्द की दवाई बताकर खिला दिया। इससे पीडि़ता छटपटाने लगी और पलंग में चित होकर सो गई। कुछ देर बार उसकी श्वांस चलनी बंद हो गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।