27 जनवरी 2026

मंगलवार

बालोद

शादी से इनकार पर हैवानियत! बॉयफ्रेंड ने जंगल में ले जाकर गर्लफ्रेंड की पत्थर से कुचलकर की हत्या, जानें वजह…

CG Murder News: बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी।

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Jan 27, 2026

शादी से इनकार पर हैवानियत! बॉयफ्रेंड ने जंगल में ले जाकर गर्लफ्रेंड की पत्थर से कुचलकर की हत्या, जानें वजह...(photo-patrika)

शादी से इनकार पर हैवानियत! बॉयफ्रेंड ने जंगल में ले जाकर गर्लफ्रेंड की पत्थर से कुचलकर की हत्या, जानें वजह...(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले जंगल में शराब पी, फिर महिला का गला दबाकर उसे बेहोश किया, करीब 50 मीटर तक घसीटा और अंत में पत्थर से सिर कुचलकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद शव को पत्थरों के नीचे छिपाकर आरोपी फरार हो गया।

यह सनसनीखेज मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। मृतका की पहचान पाररास गांव निवासी कमला राजपूत (35) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी तरौद गांव निवासी नेमीचंद साहू (29) है। दोनों के बीच पिछले पांच साल से प्रेम संबंध था।

CG Murder News: जंगल से उठती बदबू ने खोला राज

घटना का खुलासा 24 जनवरी को उस समय हुआ, जब दोपहर में ग्रामीण जंगल की ओर गए। वहां से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर डौंडीलोहारा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जंगल में एक महिला की सड़ी-गली लाश बरामद की गई।

शव की कलाई पर ‘KL’ टैटू बना हुआ था। इसी टैटू के आधार पर आसपास दर्ज गुमशुदगी मामलों की जांच की गई। बाद में मृतका के भाई ने टैटू देखकर महिला की पहचान अपनी बहन कमला राजपूत के रूप में की।

शक, शादी का दबाव और खौफनाक हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नेमीचंद को शक था कि कमला किसी और से बात करती है। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कमला इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। 16 जनवरी को आरोपी कमला को बाइक से घुमाने के बहाने गुरामी डैम के पास जंगल ले गया।

वहां शराब पीने के बाद उसने शादी का दबाव बनाया। कमला के इनकार करने पर विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर आरोपी ने उसका गला दबा दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी ने कमला को करीब 50 मीटर तक घसीटा और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को आसपास पड़े पत्थरों से ढक दिया और मौके से फरार हो गया।

मोबाइल से भटकाने की कोशिश, तकनीक ने पकड़ा

हत्या के बाद आरोपी कमला का मोबाइल फोन लेकर घर लौट आया। पुलिस को गुमराह करने के लिए 17 जनवरी को उसने मोबाइल को बालोद के पाररास इलाके में ऑन किया। इसके बाद मोबाइल को दुर्ग में तोड़ दिया, ताकि पुलिस को शक न हो। हालांकि, कॉल डिटेल, लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बना ली।

तीन टीमों ने की जांच, आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद एसपी योगेश पटेल ने तीन विशेष जांच टीमें गठित कीं। लगातार पूछताछ के बाद आरोपी नेमीचंद साहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह नशे की हालत में था और शक के चलते उसने हत्या कर दी।

एसपी योगेश पटेल ने 26 जनवरी को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका की शादी करीब 10 साल पहले दुर्ग में हुई थी। कुछ समय बाद वह मायके लौट आई थी और वहीं रहकर काम कर रही थी। इसी दौरान आरोपी से उसकी पहचान हुई और प्रेम संबंध शुरू हुआ।

पुलिस ने भेजा जेल

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर और अन्य सबूत भी जब्त कर लिए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / शादी से इनकार पर हैवानियत! बॉयफ्रेंड ने जंगल में ले जाकर गर्लफ्रेंड की पत्थर से कुचलकर की हत्या, जानें वजह…

