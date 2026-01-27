शादी से इनकार पर हैवानियत! बॉयफ्रेंड ने जंगल में ले जाकर गर्लफ्रेंड की पत्थर से कुचलकर की हत्या, जानें वजह…

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले जंगल में शराब पी, फिर महिला का गला दबाकर उसे बेहोश किया, करीब 50 मीटर तक घसीटा और अंत में पत्थर से सिर कुचलकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद शव को पत्थरों के नीचे छिपाकर आरोपी फरार हो गया।