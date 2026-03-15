Gang Rape: 40 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म, गांव से 2 किमी दूर ले जाकर दरिंदों में मिटाई हवस, फिर… जानें मामला

महिला का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद तीनों युवकों ने अपने एक अन्य साथी को भी बुला लिया। इसके बाद चारों आरोपियों ने उसे रात करीब 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अपने कब्जे में रखा और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने इस मामले को गांव में ग्रामीणों के सामने भी उठाया था, लेकिन वहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।