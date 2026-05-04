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बालोद

सूने घर का ताला तोड़कर जेवरात व नकदी पार

इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। लोग शादी में शामिल होने अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। वहीं सूने घर सहित शादी घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। लगभग दस दिनों में जिले में चोरी के मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम परसुली में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख से अधिक के सोने-चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया।

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बालोद

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Chandra Kishor Deshmukh

May 04, 2026

इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। लोग शादी में शामिल होने अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। वहीं सूने घर सहित शादी घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। लगभग दस दिनों में जिले में चोरी के मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। लोग शादी में शामिल होने अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। वहीं सूने घर सहित शादी घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। लगभग दस दिनों में जिले में चोरी के मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम परसुली में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख से अधिक के सोने-चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब परिवार सगाई के कार्यक्रम में डोंगरगांव गया हुआ था। पीडि़त कमलेश कुमार केशरिया राजनांदगांव में डायल 112 वाहन के चालक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अपनी शादी के लिए डौंडीलोहारा से सोने का रानी हार, मंगलसूत्र, फुल्ली और चांदी के पायल, करधन व बिछिया खरीदकर रखा था। इन गहनों की कुल कीमत लगभग 1.50 लाख रुपए थी। इसके अलावा, आलमारी के लॉकर में 51 हजार रुपए नगद भी रखे हुए थे।

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मुख्य दरवाजे की सिटकनी टूटी मिली

घटना 26 अप्रैल की शाम 5 से 27 अप्रैल की देर रात 12.30 बजे के बीच हुई। कमलेश केशरिया का पूरा परिवार शाम 5 बजे सगाई कार्यक्रम के लिए डोंगरगांव गया था। देर रात घर लौटने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे की सिटकनी टूटी हुई थी। घर के अंदर प्रवेश करने पर बेडरूम में रखी आलमारी का दरवाजा खुला मिला और लॉकर से गहने व नगदी गायब थे। मुख्य दरवाजा तोडऩे के बाद चोरों ने आलमारी के अंदर ही रखी चाबी को खोजा और उसी से लॉकर खोलकर चोरी की। देवरी पुलिस ने धारा 305 और 331(4) बीएनएस के तहत अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

शादी समारोह में गया परिवार, घर से 62 हजार की चोरी

ग्राम कोचेरा में एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर से 62 हजार रुपए नकद और सोने के जेवर चुरा लिए। कोचेरा निवासी संतोष कुमार बारले ने पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे वे अपने घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ ग्राम संबलपुर में शादी कार्यक्रम में गए थे। 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे दिलीप और किशन ग्राम अर्जुन्दा मंडी से सब्जी खरीदने जा रहे थे, वे रास्ते में संतोष के कोचेरा स्थित घर गए तो ताला लगा था। उन्होंने घर में सब्जी रखने के लिए एक खाली कैरेट रखा और फिर ताला लगाकर चले गए।

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आलमारी में रखे जेवरात गायब मिले

अगले दिन 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे संतोष के भतीजे लिकेश कुमार बारले ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनके और संतोष के घर का ताला टूटा हुआ है। संतोष अपने परिवार सहित ग्राम संबलपुर से घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के सामने, परछी और कमरे का ताला टूटा हुआ था। कमरे के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी की चाबी वहीं लटकी हुई थी। आलमारी खोलने पर उसमें रखे दो सोने की पुरानी पत्ती, चार सोने के पुराने गेहूं दाने और एक जोड़ी पुराने सोने के खिनवा गायब थे, जिनकी कीमत करीब 27 हजार रुपए थी। इसके अलावा आलमारी से 35 हजार रुपए नकद भी गायब थे। कुल मिलाकर चोरों ने करीब 62 हजार रुपए का माल पार कर दिया। वारदात 25 अप्रैल की रात 12 से सुबह 5 बजे के बीच हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(एं) और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

वाहन का शीशी तोड़कर नगदी व शादी के कपड़े की चोरी

जिले के ग्राम जगन्नाथपुर में 23 अप्रैल को शादी में शामिल होने आए ग्राम जमरुवा निवासी मेष निषाद के वाहन का कांच तोड़कर अज्ञात चोर ने नगदी 4200 व शादी के लिए खऱीदे कपड़े की चोरी कर ली। हालांकि मेष कुमार ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।

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Published on:

04 May 2026 11:28 pm

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