इस जिले में भू-जल स्तर में आया सुधार, आप जानकर हो जाएंगें हैरान

बालोद जिले में जल संचय अभियान के बाद भू-जल स्तर में सुधार हुआ है। अप्रैल में पीएचई के सर्वे के मुताबिक दो साल पहले 2024 में भू-जल स्तर 27 मीटर नीचे था, वह अब औसत 20 से 22 मीटर पर आ गया है। इस तरह लगभग 5 मीटर का सुधार हुआ है। अभी भी स्थिति में और सुधार की जरूरत है। हालांकि पीएचई का कहना है कि मई में तेज गर्मी पडऩे से भू-जल स्तर गिरने की संभावना है। बीते साल भू-जल स्तर 20 से 24 मीटर था। इसके पूर्व 2017 से जिले में लगातार भू-जल स्तर गिर रहा था। प्रशासन लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने हर साल प्रचार-प्रसार में लाखों रुपए खर्च कर रहा है।