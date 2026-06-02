फर्जीवाड़ा : फर्जी ऋण पुस्तिका से बेच रहे जमीन

पीडि़त डमेंद्र कुमार गंजीर ने शिकायत में बताया कि 30 मई की सुबह मिनेश विश्वकर्मा ने उनसे संपर्क कर पूछा कि क्या वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। डमेंद्र गंजीर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी जमीन बेचने का कोई निर्णय नहीं किया है। जानकारी जुटाने पर देवारभाट निवासी वर्मा परिवार का नाम सामने आया। कमला वर्मा ने बताया कि बालोद निवासी एक व्यक्ति "सोनी" के साथ आया और स्वयं को डमेंद्र कुमार गंजीर बताकर जमीन बेचने की बात की। ऋण पुस्तिका भी दिखाई थी। दोनों पक्षों के बीच छह माह का इकरारनामा भी तैयार किया गया और कुछ राशि अग्रिम के तौर पर दी गई।