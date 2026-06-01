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नगर सरकार चुनने पलारी में 96.10 प्रतिशत मतदान
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नगर सरकार चुनने पलारी में 96.10 प्रतिशत मतदान

नवगठित नगर पंचायत पलारी में पहली बार हुए चुनाव को लेकर मतदाताओं व नगरवासियों में उत्साह नजर आया। सुबह से लेकर शाम तक बढ़ चढ़कर मतदान किया।

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बालोद

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Chandra Kishor Deshmukh

Jun 01, 2026

नवगठित नगर पंचायत पलारी में पहली बार हुए चुनाव को लेकर मतदाताओं व नगरवासियों में उत्साह नजर आया। सुबह से लेकर शाम तक बढ़ चढ़कर मतदान किया। 15 वार्ड के पार्षदों व अध्यक्ष पद के मतदान के लिए 15 वार्ड के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए थे। नगर सरकार चुनने के लिए 3766 मतदाताओं में से 3620 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें 1841 महिला मतदाता व 1779 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया। यानी नगर पंचायत पलारी में 96.10 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदाताओं ने 15 वार्डों के पार्षद व अध्यक्ष सहित कुल 36 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। चुनाव परिणाम के लिए 4 जून तक इंतजार करना होगा।

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Updated on:

01 Jun 2026 11:38 pm

Published on:

01 Jun 2026 11:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Videos / नगर सरकार चुनने पलारी में 96.10 प्रतिशत मतदान

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