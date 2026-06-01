मेरा वोट मेरा अधिकार! ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे बूथ पहुंचे बुजुर्ग, मतदान की ताकत का दिया संदेश, कहा- हर वोट है जरूरी

हेमलाल साहू की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लोग उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक बता रहे हैं। कई लोगों ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। हेमलाल साहू की पहल ने यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर वोट की अहम भूमिका होती है। मतदान केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश और समाज के भविष्य को तय करने का माध्यम है। उनका यह कदम युवाओं और अन्य मतदाताओं के लिए भी प्रेरणा बनकर सामने आया है।