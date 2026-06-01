मेरा वोट मेरा अधिकार! ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे बूथ पहुंचे बुजुर्ग, मतदान की ताकत का दिया संदेश, कहा- हर वोट है जरूरी

Chhattisgarh Election News(photo-patrika)
Chhattisgarh Election News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच बालोद जिले के नगर पंचायत पलारी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह तस्वीर न सिर्फ मतदान के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। नगर पंचायत पलारी में चुनाव के दौरान बुजुर्ग मतदाता हेमलाल साहू स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद मतदान करने पहुंचे। खास बात यह रही कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
भीषण गर्मी और खराब स्वास्थ्य के बावजूद हेमलाल साहू ने मतदान को अपनी प्राथमिकता माना। डॉक्टरों की निगरानी और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ वे मतदान केंद्र पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने उनके हौसले और लोकतंत्र के प्रति समर्पण की सराहना की। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनकी मदद की और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाया। हेमलाल साहू ने मतदान करने के बाद लोगों से भी मतदान के लिए आगे आने की अपील की।
जब बुजुर्ग मतदाता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मतदान केंद्र पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया। कई मतदाताओं ने कहा कि यह दृश्य उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो छोटी-छोटी वजहों से मतदान करने नहीं जाते। अधिकारियों ने भी इसे लोकतंत्र के प्रति नागरिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया। लोगों का कहना था कि यदि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, तो स्वस्थ लोगों को भी अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए।
हेमलाल साहू की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लोग उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक बता रहे हैं। कई लोगों ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। हेमलाल साहू की पहल ने यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर वोट की अहम भूमिका होती है। मतदान केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश और समाज के भविष्य को तय करने का माध्यम है। उनका यह कदम युवाओं और अन्य मतदाताओं के लिए भी प्रेरणा बनकर सामने आया है।
नगर पंचायत पलारी में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी रहा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकी।
हेमलाल साहू ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत जागरूक और जिम्मेदार मतदाता ही होते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर मतदान केंद्र पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो लंबे समय तक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनका यह जज्बा बताता है कि यदि लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत हो, तो कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकती।
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