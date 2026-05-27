चार पहिया में 65 लाख नकद बरामद, नहीं दिखा पाए दस्तावेज

बालोद जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरूर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एनएच-30 मार्ग पर एक चारपहिया वाहन 65 लाख रुपए नकद बरामद कर जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने दो व्यक्तियों अमित जैन (42 वर्ष) और लच्छू ठाकुर (38 वर्ष) को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्यों इतना ज्यादा रकम कार में रखा गया था। फिलहाल यह मामला जिले में काफी चर्चा में है।