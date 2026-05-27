Balotra: शादी के 23 दिन बाद नवविवाहिता ससुराल से गहने लेकर फरार, वारदात में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार

बालोतरा में शादी के 23 दिन बाद नवविवाहिता ससुराल से गहने लेकर फरार
Balotra Theft Case: बालोतरा पुलिस ने जेवरात चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 150 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि नवविवाहिता ने अपने पूर्व परिचितों के साथ मिलकर ससुराल से गहने और नकदी चोरी की योजना बनाई थी।
बालोतरा पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराधों के त्वरित खुलासे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन अश्ववेग अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूलसिंह एवं वृताधिकारी विकास कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी भंवरसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की है।
कल्याणपुर पुलिस थाने के अनुसार 16 मई 2026 को अराबा दुदावतान निवासी लेहरों देवी पत्नी उदाराम सुथार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 13 मई की अल सुबह उनकी नवविवाहिता बहू जिज्ञासा जांगिड़ बिना बताए घर से चली गई। तलाश करने पर पता चला कि वह एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के साथ गई है। परिवार ने जब घर में रखे सूटकेस और अलमारी की जांच की तो ताले खुले मिले तथा सोने-चांदी के जेवरात और एक लाख रुपए नकद गायब पाए गए। चोरी हुए सामान में सोने की आड़, नेकलेस, रखड़ी सेट, चांद-बाला, अंगूठियां, मंगलसूत्र, झुमरिया, चांदी के कंदोरे, पायजेब सहित अन्य आभूषण शामिल थे।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी के पुत्र तनुज का विवाह 21 अप्रेल 2026 को जिज्ञासा जांगिड़ के साथ हुआ था। विवाह के बाद जिज्ञासा 30 अप्रेल को ससुराल लौटी और घटना तक वहीं रह रही थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार की पहचान नकुल जांगिड़ निवासी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के रूप में हुई, जो जिज्ञासा का पूर्व परिचित निकला।
पुलिस जांच में सामने आया कि जिज्ञासा जांगिड़ ने नकुल जांगिड़ और साहिल हुसैन के साथ मिलकर पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचा था। योजना के तहत 13 मई की अल सुबह नकुल बाइक लेकर ससुराल पहुंचा, जहां से जिज्ञासा ससुराल पक्ष के गहने और नकदी चोरी कर उसके साथ फरार हो गई। बाद में चोरी के कुछ सोने के जेवरात साहिल हुसैन को बेचने के लिए दिए गए।
पुलिस टीम ने आरोपी साहिल हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी चौधरी थाना सरदारपुरा जोधपुर को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से करीब 150 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए। बरामद गहनों में दो रखड़ी सेट, गले की एक आड़, नेकलेस और एक शीशफूल शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी जिज्ञासा जांगिड़ और नकुल जांगिड़ की तलाश जारी है तथा शेष चोरी के माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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