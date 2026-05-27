Balotra: शादी के 23 दिन बाद नवविवाहिता ससुराल से गहने लेकर फरार, वारदात में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार

कल्याणपुर पुलिस थाने के अनुसार 16 मई 2026 को अराबा दुदावतान निवासी लेहरों देवी पत्नी उदाराम सुथार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 13 मई की अल सुबह उनकी नवविवाहिता बहू जिज्ञासा जांगिड़ बिना बताए घर से चली गई। तलाश करने पर पता चला कि वह एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के साथ गई है। परिवार ने जब घर में रखे सूटकेस और अलमारी की जांच की तो ताले खुले मिले तथा सोने-चांदी के जेवरात और एक लाख रुपए नकद गायब पाए गए। चोरी हुए सामान में सोने की आड़, नेकलेस, रखड़ी सेट, चांद-बाला, अंगूठियां, मंगलसूत्र, झुमरिया, चांदी के कंदोरे, पायजेब सहित अन्य आभूषण शामिल थे।