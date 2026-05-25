राजस्थान में बसेगा नया शहर: नए प्लॉट होंगे विकसित, मिलेंगी सभी आधुनिक सुविधाएं

बालोतरा। पचपदरा रिफाइनरी के आसपास का क्षेत्र आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान का नया औद्योगिक और शहरी विकास केंद्र बनने जा रहा है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने यहां उद्योगों के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटल-मोटल, रिसोर्ट और मॉल जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार होगा।