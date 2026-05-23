राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रशासन की कार्रवाई, NH-62 पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे और सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कड़क रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबे, होटल, दुकानें और निर्माण सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। अदालत की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे किनारे के अतिक्रमण हटाए जाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और तय समय में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि लोग खुद अतिक्रमण नहीं हटाएं तो प्रशासन बुलडोजर और अन्य कानूनी कार्रवाई कर सकता है। फैसले के बाद प्रदेश में कई जगह कार्रवाई हुई है।