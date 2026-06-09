श्रीगंगानगर में 16 मुकदमों वाले ड्रग तस्कर पर एक्शन, पंचायत की जमीन पर बना अवैध मकान ध्वस्त

बांडा कॉलोनी ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर अनूपगढ़ थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने

ग्राम पंचायत के सरपंच देवेंद्र सिंह राठौड़ से तस्दीक कर मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान

मौके पर अनूपगढ़ पुलिस थानाधिकारी मय जाप्ता, तहसीलदार दिव्या चावला, ग्राम पंचायत सरपंच देवेंद्र सिंह राठौड़ सहित ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी के गांव 24 APD में मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की है।