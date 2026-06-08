Rajasthan: साइबर ठगी की फ्रीज राशि बिना कोर्ट के मिलेगी वापस, जानिए मनी रीस्टोरेशन पोर्टल की प्रक्रिया

सरकार ने जीआरएम पोर्टल की सुविधा भी शुरू की है। इसके माध्यम से जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आंशिक या पूर्ण रूप से संचालित करने की अनुमति दी जा सकेगी। व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों में एसपी और अतिरिक्त एसपी स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके संपर्क विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि शिकायतकर्ताओं को आवश्यक सहायता मिल सके।