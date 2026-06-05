श्रीगंगानगर: गोशाला में छिपा 25 हजार का इनामी तस्कर, पुराना रेल टिकट बना सुराग

श्रीगंगानगर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मदाश्विन' के तहत राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सफलता हासिल की है। एएनटीएफ की टीम ने एक साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर को पंजाब के फिरोजपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए गोशाला में शरण लेकर गायों की सेवा कर रहा था, लेकिन उसके घर से मिले एक पुराने ट्रेन टिकट ने पुलिस को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया।