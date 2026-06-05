5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, शादी के 6 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंसी टेस्ट आया था पॉजिटिव

कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक से गिरने के बाद महिला ट्रेलर के पहियों की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Jun 05, 2026

Kota road accident

दुर्घटना के बाद सड़क पर खड़ा ट्रेलर। फोटो पत्रिका नेटवर्क

कोटा। कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक से गिरने के बाद महिला ट्रेलर के पहियों की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रानपुर थानाधिकारी भीमसिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे मोड़क निवासी मोहसिन पत्नी रहनुमा (26) के साथ बाइक से कोटा चिकित्सक को दिखाने आ रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी।

रास्ते में झालावाड़ रोड पर रानपुर थाना क्षेत्र में पत्थरों से भरे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराई।

हादसे में रहनुमा सड़क पर गिर गई और ट्रेलर उसे करीब 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद ट्रेलर के पिछले पहियों से कुचल जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है तथा उसकी तलाश शुरू कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

शादी के 6 साल बाद पहली बार मिली थी खुशखबरी

मोहसिन ने बताया कि वह नीमच में सोलर संयंत्र लगाने का काम करता है। शादी के छह साल बाद कुछ दिन पहले पहली बार उसकी पत्नी की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे परिवार में खुशियों का माहौल था। वह पत्नी को चिकित्सक को दिखाने के लिए गुरुवार रात ही छुट्टी लेकर मोड़क आया था। शुक्रवार सुबह दोनों बाइक से कोटा आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस दुर्घटना ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।

अचानक घुमा दिया ट्रेलर का स्टेयरिंग

मोहसिन ने बताया कि वह ट्रेलर के पीछे चल रहा था। इसी दौरान उसने ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। आरोप है कि तभी ट्रेलर चालक ने अचानक वाहन का स्टेयरिंग घुमा दिया। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में उसकी पत्नी ट्रेलर के पहियों की चपेट में आ गई। दुर्घटना में मोहसिन को भी चोटें आई हैं।

करीब एक घंटे बाद पहुंची पुलिस

मोहसिन के अनुसार, घटना के करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान वह डिवाइडर पर बैठकर बिलखता रहा। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

Churu : बैंक से लौटते वक्त काल बनकर आई तेज रफ्तार गाड़ी, मां-बेटे की मौत, गांव में पसरा मातम

ये भी पढ़ें
churu road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 06:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, शादी के 6 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंसी टेस्ट आया था पॉजिटिव

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में ACB का बड़ा ट्रैप : नामांतरण के बदले रिश्वत लेते केडीए का लिपिक और संविदा कर्मी गिरफ्तार

kota ACB Action
कोटा

Kota: मां-बेटे मिलकर करते थे नशे की तस्करी, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, अवैध कब्जे के 2 पक्के मकानों पर चलाया बुलडोजर

Kota Bulldozer Action
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं-सोयाबीन मंदे, किराना बाजार स्थिर

Kota Mandi
कोटा

Kota: 17 साल के स्टूडेंट ने की आत्महत्या, JEE की तैयारी करने 4 महीने पहले ही UP से आया था कोटा

Rajasthan Police
कोटा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा बोले; भाजपा के मंत्री ‘चवन्नी चोर’, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस है

Rajasthan Political Controversy
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.