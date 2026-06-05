कोटा में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, शादी के 6 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंसी टेस्ट आया था पॉजिटिव

हादसे में रहनुमा सड़क पर गिर गई और ट्रेलर उसे करीब 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद ट्रेलर के पिछले पहियों से कुचल जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है तथा उसकी तलाश शुरू कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।