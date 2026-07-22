Hadoti Weather: आकाशीय बिजली गिरने से 23 साल के युवक की मौत, मानसून की झमाझम बारिश से उफान पर आ गई नदियां

हाड़ौती में सर्वाधिक बारां जिले के छीपाबड़ौद में पांच तथा कोटा जिले के सुल्तानपुर में चार इंच बारिश हुई। कोटा शहर में एक इंच से ज्यादा (28.6 एमएम) बरसात हुई। शहर में दोपहर करीब दो बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब सवा घंटे तक जारी रहा। इसके बाद भी बरसात कभी तेज तो कभी रिमझिम जारी रही। इससे सड़कें लबालब हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि लोग जहां थे वहीं ठहर गए। नाले ओवरफ्लो हो गए। इससे गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। शाम तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। कोटा जिले के रामगंजमंडी, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर, अरण्डखेड़ा, कैथून, खातौली, कुंदनपुर सहित अन्य स्थानों पर जमकर बारिश हुई। सांगोद में 2, सुल्तानपुर में 4 और इटावा में करीब डेढ़ इंच बारिश हुई।