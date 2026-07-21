Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी जारी

उधर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में अलसुबह झमाझम बारिश हुई। इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और कई सड़कें जलमग्न हो गईं। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई। डीडवाना में भी तड़के 4 बजे से अच्छी बारिश शुरू हुई। यहां मानसून की पहली बरसात के बाद अब जाकर अच्छी बारिश हुई है जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।