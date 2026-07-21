Rajasthan Panchayat Election : ‘पंचायत चुनाव में जीत BJP की ही होगी’, डिप्टी सीएम डॉ प्रेम चंद बैरवा का दावा, बताई वजह

राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने निकाय और पंचायत चुनाव पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार शुरू से ही पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार रही है। पिछड़े वर्ग (OBC) की सर्वे रिपोर्ट तैयार होने में थोड़ा समय अवश्य लगा, लेकिन अब हमारी सरकार उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों और तय समयसीमा का पूरी तरह से पालन करेगी और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराएगी।