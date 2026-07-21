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Rajasthan Panchayat Election : ‘पंचायत चुनाव में जीत BJP की ही होगी’, डिप्टी सीएम डॉ प्रेम चंद बैरवा का दावा, बताई वजह

राजस्थान पंचायत व निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान। कहा- सरकार समय पर चुनाव के लिए तैयार, भजनलाल सरकार के कामों से बीजेपी की जीत तय।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jul 21, 2026

Dy CM Bairwa on Rajasthan Panchayat Municipal Elections BJP Victory

Dy CM Dr. Prem Chand Bairwa

राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने निकाय और पंचायत चुनाव पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार शुरू से ही पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार रही है। पिछड़े वर्ग (OBC) की सर्वे रिपोर्ट तैयार होने में थोड़ा समय अवश्य लगा, लेकिन अब हमारी सरकार उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों और तय समयसीमा का पूरी तरह से पालन करेगी और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराएगी।

'ओबीसी रिपोर्ट में देरी, कोर्ट आदेश का करेंगे पालन'

स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में देरी के सवालों पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा चुनाव टालने की कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को उनका संवैधानिक और उचित हक देने के लिए आयोग द्वारा डेटा और रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा था। अब जबकि मामला अदालत के समक्ष स्पष्ट हो चुका है, सरकार तय डेडलाइन के भीतर ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और तय शेड्यूल के अनुसार चुनाव संपन्न कराएगी।

'भजनलाल सरकार ने किया ऐतिहासिक काम'

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार के कामकाज और बजट घोषणाओं का प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज के हर वर्ग, किसान, युवा, महिला और हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है और केवल घोषणाएं करने के बजाय उन बजटीय प्रावधानों को सीधे धरातल पर लागू करना सुनिश्चित किया है।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश की जनता जिन मूलभूत विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं का वर्षों से इंतजार कर रही थी, हमारी सरकार ने उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करके दिखाया है।

'जनता के किए काम, बीजेपी की जीत तय'

पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के नतीजों पर अटूट विश्वास जताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पूरी तरह साफ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हर अंचल और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई हैं। जनहित में किए गए इन ऐतिहासिक कार्यों के बल पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी।

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Updated on:

21 Jul 2026 03:26 pm

Published on:

21 Jul 2026 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Election : ‘पंचायत चुनाव में जीत BJP की ही होगी’, डिप्टी सीएम डॉ प्रेम चंद बैरवा का दावा, बताई वजह

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