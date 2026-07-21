Jaipur Municipal Corporation Election: 314 दिन बाद जयपुर को मिलेगा नया मेयर, 19 सितंबर को होगा चुनाव

Jaipur Nagar Nigam Election: करीब आठ महीने से महापौर विहीन चल रहे जयपुर नगर निगम में अब फिर से लोकतांत्रिक हलचल लौटने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजधानी की स्थानीय राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। अब 19 सितंबर को जयपुर को नया महापौर मिलेगा, जबकि 20 सितंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। इससे पहले 150 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव कराया जाएगा और 11 सितंबर को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 22 अगस्त को लोक सूचना जारी होने के साथ हो जाएगी।