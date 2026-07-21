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Jaipur Municipal Corporation Election: 314 दिन बाद जयपुर को मिलेगा नया मेयर, 19 सितंबर को होगा चुनाव

Jaipur Municipal Corporation Election: जयपुर नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 150 वार्डों में पार्षद चुनाव के बाद 19 सितंबर को महापौर चुना जाएगा। चुनावी शेड्यूल जारी होते ही भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
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जयपुर

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Harshita Saini

Jul 21, 2026

Jaipur Municipal Corporation Election

जयपुर नगर निगम (Photo-Patrika)

Jaipur Nagar Nigam Election: करीब आठ महीने से महापौर विहीन चल रहे जयपुर नगर निगम में अब फिर से लोकतांत्रिक हलचल लौटने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजधानी की स्थानीय राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। अब 19 सितंबर को जयपुर को नया महापौर मिलेगा, जबकि 20 सितंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। इससे पहले 150 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव कराया जाएगा और 11 सितंबर को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 22 अगस्त को लोक सूचना जारी होने के साथ हो जाएगी।

वार्डों में बढ़ेगी सियासी हलचल

तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होते हैं तो जयपुर नगर निगम को 253 दिन बाद महापौर मिलेगा। वहीं वर्तमान तारीख से देखें तो 61 दिन बाद शहर के प्रथम नागरिक के रूप में नया चेहरा जिम्मेदारी संभालेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों और दावेदारों ने वार्डों में सक्रियता बढ़ाएंगे। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों में टिकट के दावेदारों की दौड़ तेज होने की संभावना है। सामाजिक समीकरण, वार्ड परिसीमन और नए क्षेत्रों के जुड़ने से इस बार मुकाबला पहले की तुलना में अधिक दिलचस्प माना जा रहा है।

13 जोन से सजा निगम

नए नगर निगम का स्वरूप भी बदला हुआ है। अब निगम क्षेत्र 13 जोन और 10 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। सीमा विस्तार के बाद हवामहल और आमेर विधानसभा को मिलाकर नया हवामहल-आमेर जोन बना है। सबसे अधिक 22 वार्ड विद्याधर नगर और मुरलीपुरा जोन में हैं। सांगानेर-मानसरोवर में 21, आदर्श नगर में 17, सिविल लाइंस में 16, मालवीय नगर और हवामहल-आमेर में 15-15 और किशनपोल में 12 वार्ड शामिल हैं।

दो निगमों के मेल से बदला पूरा चुनावी गणित

इस बार का नगर निगम बोर्ड पिछले कार्यकाल से पूरी तरह अलग होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर को दो नगर निगम-ग्रेटर और हैरिटेज में विभाजित कर 250 वार्ड बनाए थे। अब मौजूदा भाजपा सरकार ने दोनों निगमों का फिर से एकीकरण कर एक नगर निगम और 150 वार्डों की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके साथ ही निगम की सीमा का विस्तार भी किया गया है और अब इसका दायरा रिंग रोड तक पहुंच गया है।

15 लाख घर, 48 लाख आबादी का 'मुखिया'

नया नगर निगम 787.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी आबादी 47.87 लाख से अधिक है। निगम सीमा में 15 लाख से अधिक घर आते हैं। सबसे अधिक आबादी हवामहल (5.44 लाख), आदर्श नगर (4.42 लाख) और सांगानेर (4.14 लाख) जोन में है, जबकि किशनपोल (2.26 लाख), विद्याधर नगर (2.76 लाख) और सिविल लाइंस (3.15 लाख) सबसे कम आबादी वाले जोन हैं।

महापौर की कुर्सी पर नए चेहरे की तैयारी

पिछले कार्यकाल में दोनों नगर निगमों में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था। ग्रेटर नगर निगम में सौम्या गुर्जर और बाद में कार्यवाहक महापौर के रूप में शील धाभाई ने जिम्मेदारी संभाली। वहीं हैरिटेज नगर निगम में मुनेश गुर्जर के बाद राज्य सरकार ने कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर बनाया था। अब नई आरक्षण व्यवस्था के अनुसार इस पद पर कौन बैठेगा, इस पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हैं।

जयपुर नगर निगम का सफर

  • शुरुआत: 60 वार्ड से
  • संख्या: 64 और 70 तक पहुंची
  • वर्ष 2019: 91 वार्ड
  • दो निगम बनने पर: हेरिटेज में 100 और ग्रेटर में 150 सहित कुल 250 वार्ड
  • अब फिर से एक निगम : 150

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Updated on:

21 Jul 2026 01:56 pm

Published on:

21 Jul 2026 01:56 pm

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