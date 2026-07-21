हरियाळो राजस्थान अभियान: जयपुर के पोद्दार स्कूल में हुआ पौधारोपण, बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

Tree Plantation Jaipur: राजस्थान पत्रिका के 'हरियाळो राजस्थान' अभियान के तहत अशोका फाउंडेशन के तत्वावधान में मंगलवार को जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्कल के राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान विद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों ने भी उत्साह के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।