Jaipur News: सड़क किनारे ट्रक से बहता दिखा खून, लोगों ने समझा मर्डर; पुलिस जांच में निकला बकरों का चमड़ा

पुलिस ने ट्रक चालक मुन्ने खां से पूछताछ की। चालक ने बताया कि ट्रक में किसी इंसान का शव नहीं है। उनका कहना था कि इसमें मृत बकरों का चमड़ा भरा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने तिरपाल हटाकर शुरुआती जांच भी की, जिसमें चालक की बात सही निकली। इसके बावजूद मौके पर मौजूद लोगों का शक दूर नहीं हुआ। उनका कहना था कि जब तक पूरा ट्रक खाली नहीं होगा, तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन बीच सड़क पर ट्रक खाली कराने से यातायात और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसलिए पुलिस ट्रक को अपने साथ थाने ले गई। वहां पूरे ट्रक का सामान उतरवाकर बारीकी से जांच की गई। जांच में सिर्फ मृत बकरों का चमड़ा मिला।