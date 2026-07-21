Rajasthan: कौन हैं कुशाग्र ओझा? तीसरी क्लास से थामा बल्ला, बैंक मैनेजर के बेटे ने यूं बनाई भारतीय अंडर-19 टीम में जगह

कुशाग्र ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत राजस्थान के एज ग्रुप क्रिकेट से की। 2023-24 सीजन में उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर-16) में राजस्थान की तरफ से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद 2025-26 की कूच बिहार ट्रॉफी उनके करियर का सबसे अहम पड़ाव साबित हुई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने राजस्थान अंडर-19 टीम की कप्तानी की और 11 पारियों में 565 रन बनाए। उनके बल्ले से दो शतक और चार अर्धशतक निकले। पूरे टूर्नामेंट में उनका औसत 51.36 रहा। उनके शानदार खेल की बदौलत राजस्थान की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और यहीं से कुशाग्र ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।