NEET UG Result 2026: 720 में से 711 अंक लाकर राजस्थान टॉपर बने उपलक्ष्य गोयल, बताई सफलता के पीछे की स्ट्रेटेजी

Rajasthan NEET Topper 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार देर रात NEET (UG)-2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। राजस्थान के पांच बच्चों ने इस बार टॉप 20 में जगह बनाई। वहीं अगर जयपुर की बात करें, यहां के रहने वाले उपलक्ष्य गोयल ने 720 में से 711 अंक प्राप्त किए और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3 हासिल की है। इसी के साथ वह स्टेट टॉपर भी बने। रिजल्ट आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। पीटीआई से बात करते हुए उपलक्ष्य ने खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ किस तरह उन्होंने पढ़ाई की और क्या स्ट्रेटिजी अपनाई, सब साझा किया है। साथ ही उन्होंने NEET की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एडवाइज भी दी है।