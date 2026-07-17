Rajasthan Cancer : राजस्थान में हर वर्ष मिल रहे 40-45 हजार नए कैंसर मरीज, इलाज का सबसे बड़ा सहारा बना जयपुर

Rajasthan Cancer : कैंसर अब उम्रदराज लोगों की बीमारी नहीं रह गया है। परिवार का कोई सदस्य इलाज के लिए एसएमएस, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट या किसी निजी अस्पताल पहुंचता है तो उसके साथ पूरा परिवार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से गुजरता है। चिंताजनक हालात के बीच चुनौतियों को पार कर अर्ली डिटेक्शन के बाद सफल उपचार और सुखी जीवन जी रहे लोगों की कहानियां भी है। यानि, साफ है.. जल्द पहचान से कैंसर को पूरी तरह हराया जा सकता है।