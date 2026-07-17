Rajasthan : NHRC का प्रसूताओं के मौत मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Rajasthan : राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तक पहुंचा गया है। एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। साथ ही 2 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा ज़िलों के सरकारी अस्पतालों के गायनेकोलॉजी वार्ड में सर्जरी के बाद एक हफ़्ते के अंदर 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, मरने वालों में से भीलवाड़ा ज़िले के महात्मा गांधी अस्पताल में 5 की मौत और बांसवाड़ा ज़िला अस्पताल में तीन की मौत हुई। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।