Re-NEET UG 2026 Result : जयपुर के उपलक्ष्य गोयल बने राजस्थान टॉपर, भव्या की आई 71वीं रैंक, नियमित पढ़ाई से मिली सफलता

Re-NEET UG 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार देर रात मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजीबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (री नीट-यूजी 2026) का परिणाम जारी किया। इसमें जयपुर निवासी उपलक्ष्य गोयल ने 720 में से 711 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है। साथ ही वे राजस्थान टॉपर बने। वहीं, जयपुर की ही भव्या गुणवाल ने ऑल इंडिया 71वीं रैंक हासिल की। देशभर में तीसरी रैंक लाने वाले उपलक्ष्य ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासित दिनचर्या, लगातार अभ्यास और परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उपलक्ष्य गोयल ने कहा कि लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।