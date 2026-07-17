Rajasthan Monsoon: राजस्थान में 2 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून, जयपुर सहित 21 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञानियों का मानना है कि यदि जुलाई के आखिरी सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो पूरे मानसून सीजन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। चिंता की बात यह भी है कि अगस्त और सितंबर में भी सामान्य से कम बारिश रहने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इस बार प्रदेश में कुल वर्षा सामान्य से कम रहने की आशंका गहरा गई है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कई जिलों में वर्षा के नए रिकॉर्ड बने थे। लेकिन इस बार मौसम का पैटर्न पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मानसून की यही स्थिति बनी रही तो लगातार अधिक बारिश का सिलसिला टूट सकता है।