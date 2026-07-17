Rajasthan News : इंतज़ार होगा ख़त्म! घोषित होने वाली हैं पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखें, जानें लेटेस्ट और बड़ी अपडेट

राजस्थान में पिछले कई महीनों से लंबित चल रहे पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। चुनाव कराने में लगातार हो रही देरी और प्रशासनिक ढिलाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि यदि जिम्मेदार एजेंसियां तय समय पर चुनाव कराने में असमर्थ हैं, तो हाई कोर्ट अपने स्तर पर जज नियुक्त करके चुनाव संपन्न करवा देगा।