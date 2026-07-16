मदन राठौड़ बोले- ‘डोटासरा को RSS ज्वाइन करना चाहिए, उनके समय ट्रांसफर में चलता था पैसा’

आरएसएस को लेकर पूछे गए सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा यदि संघ के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें एक बार आरएसएस की गतिविधियों को नजदीक से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो राष्ट्रहित और चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी भी अपने समय में संघ के एक कार्यक्रम में गए थे और वहां के अनुशासन की सराहना की थी। इसलिए डोटासरा चाहें तो आरएसएस से जुड़कर उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं।